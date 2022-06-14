تنسيق الشهادة الإعدادية.. إعلان التنسيق بكفر الشيخ خلال أيام

كفر الشيخ- محمد سليمان

يتطلع خلال الأيام المقبلة 47 ألفا و267 طالبا بالشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، للإعلان عن تنسيق الثانوية العامة والدبلومات الفنية والتمريض خلال الأيام المقبلة، للتقدم بأوراقهم لهذه المدارس للالتحاق بها، وفور إعلانها ستشكل مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ بإشراف محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة غرفة عمليات لمتابعة التقديم.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021 / 2022 بنسبة نجاح 78.83%، وذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 60 ألفًا و812 طالبا، تغيب منهم 502 طالب، وحضر منهم الامتحانات 60 ألفًا و310 طلاب، ونجح منهم 47 ألفًا و276 طالبًا، بنسبة 78.83%.

ووجه اللواء جمال نور الدين التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار فى المستقبل.

وقال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن ترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح جاءت كالتالى: "بيلا، قلين، سيدى غازى، شرق كفرالشيخ، دسوق، غرب كفرالشيخ، الحامول، الرياض، سيدى سالم، فوة، بلطيم مطوبس، برج البرلس".