تنسيق الثانوية العامة بالقليوبية.. استمرار الإحصاء التكرارى وإعلانها الأسبوع المقبل

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، استمرار العمل بالإحصاء التكرار الذي بناء عليه يتم تحديد تنسيق القبول بالثانوية العامة بمدارس المحافظة، ومن المقرر الانتهاء من هذه الدراسة نهاية الأسبوع الجاري تمهيدا لإعلان درجة تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية العامة بالمحافظة، حيث يتم حساب نسب الدرجات التي حصل عليها الطلاب بالشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022، وحساب نسبة الكثافة المطلوبة بالمدارس الثانوية وبناء عليه يتم تحديد تنسيق القبول بالثانوية العامة.

وكانت قد حصدت إدارة الخصوص التعليمية بمحافظة القليوبية، 4 مقاعد بين العشرة الأوائل للشهادة الإعدادية لهذا العام، لتحل بهذا الرقم المركز الأول بين باقى الإدارات بأوائل الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022، فيما حصلت إدارتا بنها وطوخ على مركزين لكل منهما بين أوائل الشهادة الإعدادية، وإدارتا كفر شكر والعبور حصلت كل واحدة منهما على مركز بين أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية.

فيما خرجت 7 إدارات تعليمية بمحافظة القليوبية، من المنافسة على أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2022، وهى إدارات "شبين القناطر – قها – شرق شبرا الخيمة – غرب شبرا الخيمة – القناطر الخيرية – قليوب – الخانكة".

واعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة 74.77 %، كما اعتمد نتيجة الاعدادية المهنية بنسبة 90.68%، بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.

وتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 115 الفا و533 طالبا وطالبة، أدى الامتحان 115 ألفا و480 طالبا وطالبة.