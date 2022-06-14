تقرير: ارتفاع عدد النساء فى السجون بهندوراس بسبب بتهريب المخدرات

فاطمة شوقى

قال المعهد الوطنى للسجون (INP) فى هندوراس إن ارتكاب جرائم تهريب المخدرات والابتزاز أدت إلى زيادة عدد النساء فى السجون، من بين جميع النساء اللائى أدخلن إلى السجن فى السنوات الـ 13 الماضية، كان أكثر من نصفهن بسبب تهريب المخدرات وخاصة بالكوكايين.

وأشارت صحيفة "إيرالدو" الأرجنتينية فى تقرير لها إلى أن هناك 2464 امرأة دخلن إلى نظام السجون في هندوراس (بين عامي 2009 و 2021) بتهمة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وهو الأكثر هيمنة بين السجناء.

يتزايد السلوك السنوى للسجينات بسبب هذه الجريمة منذ عام 2009، ولكن كان ذلك فى عام 2016 عندما سجل أول ارتفاع فى عدد السجينات، مع 238 حالة دخول، وآخر مجموعة كبيرة كانت العام الماضى، مع 660.

كما ارتفع عدد السجينات فى السجون بهندوراس، لم يكون بسبب تتهريب المخدرات فقط بل أيضا بسبب الابتزاز، خاصة فى الفترة من 2017 إلى 2021، حيث دخلت 1540 امرأة سجون هندوراس المختلفة في السنوات الـ13 الماضية.

وكانت السلطات فى هندوراس القبض على هيرليندا بوياديلا زعيمة عصابة مخدرات مشتبه بها والمطلوبة فى الولايات المتحدة الأمريكية، وقالت الشرطة فى مايو الماضى إنه تم اعتقال تاجرة المخدرات خلال غابات الساحل الكاريبى للبلاد، كما تم أيضا اعتقال ثلاث هندوراسيين خلال عملية الاعتقال.

ويشار إلى أنه منذ أن تولى الرئيسة اليسارية زيومارا كاسترو منصبها في يناير الماضي، تم تسليم سلفها خوان أورلاندو هيرنانديز إلى الولايات المتحدة والرئيس السابق لشرطة هندوراس، خوان بونيلا المعروف باسم "إل تيجري" أو (النمر)، بمزاعم التورط فى الاتجار بالمخدرات.