تفاصيل مشروع تطوير طريق (وادى النطرون - العلمين).. انفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ وزارة النقل مشروع تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين الذى يدخل ضمن المشروع القومى للطرق، ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية.

يشمل المشروع رفع كفاءة الطريق القائم وتطويره ليصبح 8 حارات بكل اتجاه.

تقسيم الاتجاه الواحد لـ 5 حارات رئيسي و3 حارات لخدمة النقل والشاحنات.

تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول 135 كم.

الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة في شهر أغسطس 2022

الانتهاء من طريقي الخدمة قبل نهاية 2022.

إنشاء 10 كباري علوية (8 كبارى دوران للخلف و2 كوبري علوي عند تقاطع البرقان والسكة الحديد).

توسعة 2 كوبري سطحي لإلغاء الدورانات السطحية.

مخطط الانتهاء من الكباري قبل نهاية العام.