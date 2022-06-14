تعرف على أهم تفاصيل المشروع القومى للبتلو

كتبت ـ أسماء نصار

يساهم مشروع البتلو بشكل كبير فى سد الفجوة الغذائية وتوفير اللحوم الحمراء بالأسواق للقضاء على جشع التجار وخدمة صغار المربين، فهناك جهود كبيرة اتخذتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لزيادة الإنتاجية من اللحوم منها الاهتمام بالرعاية والخدمات البيطرية وحملات تحصين الماشية، بإلإضافة لعقد الندوات الارشادية والتثقيفية للمربين لسد الفجوة فى اللحوم الحمراء عن طريق تشجيع تسمين للبتلوبدلا من ذبح العجول الصغيرة.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل الخاصة بالمشروع القومى للبتلو.

1- يهدف المشروع القومى للبتلو إلى زيادة الإنتاجية من اللحوم الحمراء .

2-توفير فرص عمل للسيدات و الشباب بالقرى وزيادة دخل صغار المربين بما يحقق حياة كريمه لهم بالإضافة إلى تقليل الاستيراد منالخارج .

3-بلغ إجمالي التمويل الذي تم منحه فى اطار هذا المشروع لصغار المربين والمزارعين حوالى 7 مليارات جنيه .

4-استفاد منه أكثر من 41 ألف مربي صغير بعدد رؤوس بلغت أكثر من 461 ألف رأس في كل محافظات الجمهورية استهدافاً للتنمية الاحتوائية.