تصريحات لرئيس الوزراء من المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد بعد قليل

كتبت هند مختار

يدلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بعد قليل، تصريحات من المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد، حيث يشهد إطلاق استراتبجية تطوير صناعة السيارات.