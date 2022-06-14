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تصريحات لرئيس الوزراء من المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد بعد قليل

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 12:58 م
تصريحات لرئيس الوزراء من المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد بعد قليل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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يدلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بعد قليل، تصريحات من المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد، حيث يشهد إطلاق استراتبجية تطوير صناعة السيارات.


توطين صناعة السيارات

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

شرق بورسعيد



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