تصريحات لرئيس الوزراء من المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد بعد قليل

يدلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بعد قليل، تصريحات من المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد، حيث يشهد إطلاق استراتبجية تطوير صناعة السيارات.
تصريحات لرئيس الوزراء من المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد بعد قليلالثلاثاء، 14 يونيو 2022 12:58 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
رئيس الوزراء يتفقد مستجدات أعمال المنطقة الصناعية بشرق بورسعيدالثلاثاء، 14 يونيو 2022 12:31 م
الحكومة تنفى استقطاع جزء من مكافأة نهاية الخدمة لأصحاب المعاشاتالثلاثاء، 14 يونيو 2022 12:20 م
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير الأرصفة الغربية والمعامل المركزية بميناء شرق بورسعيد.. مدبولي: المنطقة الاقتصادية أحد أذرع الدولة المصرية لتحقيق التنمية من خلال ما تتمتع به من إمكانات ومزايا تنافسيةالثلاثاء، 14 يونيو 2022 11:52 ص
رئيس الوزراء يتفقد مشروعا لتصنيع 240 ألف سيارة و10 عربات سكك حديدية سنويًاالثلاثاء، 14 يونيو 2022 11:48 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة