تشغيل محطة مياه أولاد الشيخ بسوهاج لخدمة 18 ألف نسمة.. صور

ومحطة مياه " أولاد الشيخ" بمركز دار السلام، ودخولها الخدمة بتكلفة 20 مليون جنيه، والتي كانت ضمن المشروعات المتعثرة منذ عام 2012م، وذلك في إطار خطة المحافظة بالتوازي مع اهتمام الدولة وتوجيهات القيادة السياسية للانتهاء من كافة المشروعات المتعثرة، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين

اليوم السابع يقدم أهم المعلومات حول محطة أولاد الشيخ بمركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج والتي دخلت الخدمة خلال الأيام الماضية تعرف عليها من خلال المعلومات التالية.

1 – مكان المحطة قرية أولاد الشيخ التابعة لمركز ومدينة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج.

2 – التكلفة الإجمالية للمحطة 20 مليون جنيه تقريبا ضمن إهتمامات الدولة بالبنية التحتية.

3 - تم إنشاؤها على مساحة 4146 متر مربع، بطاقة 2000 متر مكعب/ اليوم.

4 – المحطة تخدم 18 ألف نسمة بـ " أولاد الشيخ، ونجع الدير ".

5 – المحطة ضمن المشروعات المتعثرة والتي تم تنفيذها في إطار توجيهات القيادة السياسية.



محطة مياه اولاد الشيخ بدار السلام



محطة مياه اولاد الشيخ بدار السلام



محطة مياه اولاد الشيخ بدار السلام



محطة مياه اولاد الشيخ بدار السلام



محطة مياه اولاد الشيخ بدار السلام



محطة مياه اولاد الشيخ بدار السلام



محطة مياه اولاد الشيخ بدار السلام



محطة مياه اولاد الشيخ بدار السلام



محطة مياه اولاد الشيخ بدار السلام



محطة مياه اولاد الشيخ بدار السلام



محطة مياه اولاد الشيخ بدار السلام



محطة مياه اولاد الشيخ بدار السلام



محطة مياه اولاد الشيخ بدار السلام



محطة مياه اولاد الشيخ بدار السلام



محطة مياه اولاد الشيخ بدار السلام



محطة مياه اولاد الشيخ بدار السلام