السويس – فريق المحافظات

نجحت إدارة مرور السويس في تسيير الحركة المرورية بطريق السويس – العين السخنة بعد انقلاب سيارة نقل أمام مجمع البتروكيماويات بالمنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس.



كانت شرطة النجدة بمديرية أمن السويس قد تلقت بلاغاً بانقلاب سيارة نقل بسبب انحراف عجلة القيادة من السائق دون وقوع إصابات بشرية .

علي الفور انتقل الي موقع الحادث ضباط ادارة مرور السويس الذين نجحوا في تسيير الحركة المرورية بالطريق بعد تعطله لمده 30 دقيقة .



وطلب اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس تكثيف التواجد المروري علي طريق السويس – العين السخنة وتنبيه قادة السيارات النقل والملاكي باتباع الإرشادات المروريه تجنباً لوقوع الحوادث .



يذكر أن طريق العين السخنه يشهد حالياً أعمال تطوير شاملة وزيادة حارات السيارات النقل والملاكي بالتزامن مع أعمال إنشاء المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتطوير ميناء السخنة وزيادة الاقبال علي الفنادق والقري السياحية الممتده علي نحو 120 كيلو بساحل العين السخنة من السويس حتي منطقة الزعفرانة.

