ترامب يهاجم "تحقيقات الكونجرس" ويصف الديمقراطيين بـ"مخلوقات المستنقعات"

كتبت: نهال أبو السعود

أصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رد من 12 صفحة على ما عرضته لجنة التحقيق في اقتحام الكونجرس خلال الجلسة العلنية التي عقدت امس متهمًا الديمقراطيين بالسعي لصرف الانتباه عن سلسلة من القضايا المحلية التي تواجه البلاد.

قال ترامب في بيان صدر من خلال مشروع Save America PAC: "بعد سبعة عشر شهرًا من أحداث السادس من يناير، الديموقراطيون غير قادرين على تقديم حلول إنهم يائسون لتغيير قصة أمة فاشلة، حتى من دون ذكر الفوضى والموت اللذين تسبب فيهما اليسار الراديكالي قبل أشهر فقط.. لا تخطئوا ، فهم يسيطرون على الحكومة. هم يمتلكون هذه الكارثة. إنهم يأملون في أن هذه الجلسات ستغير بطريقة ما احتمالات فشلهم ".

تؤكد الوثيقة المكونة من 12 صفحة كيف أن ترامب لم ينتقل بعد من مزاعمه الكاذبة بالتزوير في انتخابات 2020 وكيف يمكن أن يكون عمل اللجنة محوريًا لحملة 2024 المحتملة.

في الوثيقة المكونة من 12 صفحة ، كرر ترامب عددًا قليلاً من الادعاءات غير المثبتة لتأكيد أن انتخابات 2020 سرقت منه وتم تزويرها لصالح الديمقراطيين ، بما في ذلك بعض المزاعم التي نشأت خلال شهادة من قبل حملة ترامب السابقة ومسؤولي الإدارة.

أظهرت جلسات الاستماع في 6 يناير أن عددا من مساعدي ترامب السابقين يرفضون مزاعمه بتزوير الانتخابات ويصرون على أنهم أبلغوا الرئيس السابق أنه ليس لديه قضية تستند في الواقع إلى أعقاب انتخابات 2020.

واضاف ترامب في البيان المؤلف من 12 صفحة: "مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية ، نشاهد مخلوقات المستنقعات تدور حول البالوعة بينما يتقدم الأمريكيون الحقيقيون لاستبدال المؤسسة الفاسدة بالوطنيين الذين سيقاتلون من أجل حرياتنا".

شهد بار بأنه أخبر ترامب أن مزاعمه بشأن الانتخابات كانت "هراء" وأشار إليها على أنها "هراء" و "حمقاء". في إفادة عُرضت يوم الإثنين وقال بار للجنة إنه يشعر بالقلق من أن ترامب "منفصل عن الواقع" في الأسابيع التي أعقبت الانتخابات حيث ادعى دون دليل على أن بعض آلات التصويت مصممة للتزوير.