وقال ترامب ـ فى بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن "هذا التحقيق هو محاولة لصرف انتباه الجمهور عن حقيقة أن الأمريكيين جاؤوا بأعداد غفيرة إلى واشنطن في السادس من يناير 2021 لمحاسبة ممثليهم عن المؤشرات الواضحة على حصول نشاط إجرامي خلال الانتخابات".

يذكر أن لجنة التحقيق في اجتياح الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) عقدت في وقت سابق ثاني جلساتها العلنية، لعرض المزيد من الأدلة بشأن عدم اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بهزيمته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وكانت اللجنة قد أكدت - مؤخرا - أنها حصلت على أدلة جوهرية تظهر أن تغريدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حفزت "جماعات متطرفة" على اقتحام الكابيتول يوم 6 يناير 2021.