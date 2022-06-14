اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 يونيو 2022 12:22 م
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تباين آراء طلاب الثانوية الأزهرية القسم الأدبى من مستوى مادة النحو

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 12:00 م
تباين آراء طلاب الثانوية الأزهرية القسم الأدبى من مستوى مادة النحو امتحانات الثانوية الأزهرية - أرشيفية
كتب لؤى على

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انتهى امتحان مادة النحو لطلاب القسم الادبي للشهادة الثانوية الأزهرية، حيث أدى طلاب القسم الأدبى البالغ عددهم 91392 طالبا وطالبة، الامتحان ، وانقسم الطلاب حول رأيهم فى مستوى الامتحان، حيث عبر بعضهم عن رضاهم عن مستوى الامتحان معربين عن أملهم فى أن تسير باقى الامتحانات فى هدوء ويسر، بينما عبر بعض الطلاب عن رأيهم فى صعوبة بعض اجزاء الامتحان وأنه كان يحتاج وقت أطول.
 
كان قد صرَّح وكيل الأزهر الدكتور محمد الضوينى، بأن عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ (605) لجنة على مستوى الجمهورية، ويؤدي الامتحانات ما يقارب (139000) طالب وطالبة في مختلِف الأقسام، حيث يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي (91392) طالبا، وطلاب القسم العلمي (46648)، و(143) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبا في معاهد البعوث الإسلامية.
 
وأكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الانتهاء من جميع التجهيزات والاستعدادات لاستقبال طلاب الثانوية الأزهرية بأقسامها العلمي والأدبي، والعلوم الإسلامية والبعوث، في أول أيام الامتحانات اليوم السبت، في لجان امتحانات الثانوية الأزهرية في مختلِف محافظات الجمهورية.
 
وأضاف وكيل الأزهر أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يتابع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالامتحانات أولًا بأول ووجَّه فضيلته بتوفير البيئة والجو المناسب للطلاب والمعلمين لأداء الامتحانات بشكل مثالي، يحقق لهم سبل الراحة، التي تعينهم على التفوق والنجاح.

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