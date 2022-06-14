تأجيل محاكمة الطالب المتهم بابتزاز فتاة مصابة بالسرطان فى الغربية لـ21 يونيو

وكانت هيئة المحكمة الاقتصادية، عقدت برئاسة المستشار مصطفى فراج، والمستشارين رؤساء بالمحكمة جمال الحداد، وأحمد الأدهم، محمد الفخراني، وممثل النيابة العامة عمر عبد الحليم، ومحمد صلاح أمين سر المحكمة، ونظرت القضية والتي تحمل رقم 12 لسنة 2022 مركز تلا، في محافظة المنوفية، وقررت تأجيل القضية إلى 21 يونيو الجاري لسماع أقوال الشهود.

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما حررت أمنية الرافعي، مقيمة بمركز تلا بالمنوفية، معلمة في وزارة التربية والتعليم، محضرا تتهم فيه " أحمد . خ . س، طالب جامعي"، بابتزازها و ابنتيها، من خلال نشر صور خاصة لهم و التشهير بهم عبر صفحات السوشيال ميديا، مشيرة إلى أنه يُصمم عناوين من مواقع كبيرة باللوجو تهاجم الأسرة أيضًا.

موضحة ان ابنتها " دعاء" زمليته في الجامعة، حاول التقدم إلى خطبتها ولكنها رفضت، ما دفعه الى الانتقام منها بمضايقتها من خلال التعدي بالسب والقذف، عبر رسائل على الفيس بوك والوتساب ، وعندما تدخلت شقيقتها، قام بنشر صور مفبركة لها، وذات مرة كانت عائدة من إحدي جلسات العلاج الكيمياوي، حيث أنها مريضة بالسرطان .

وأشارت الي انها فرجئت بنشر صور وفيديوهات مفبركة لها على جروب الكلية الخاص بهم، وهو أحد زملائها في الجامعة، وهو ما أثر على نفسيتها وتدهورت حالتها الصحية، حتى توفيت، ثم عقب ذلك قام بنشر صور وفيديوهات مفبركة لابنتها الثانية " دعاء"، وأيضا هي وزوجها عبر صفحات فيس بوك تحمل أسماء وهمية وقررت النيابة العامة إحالة أوراق القضية إلى محكمة طنطا الإقتصادية.