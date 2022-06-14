تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية "خلية المرابطين" الإرهابية لـ11 سبتمبر

كتب إيهاب المهندس

قررت الدائرة الرابعة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بتأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم عبد الله عامر على حكم سجنه غيابيا بالمؤبد لاتهامه مع أخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية المرابطين"، التى أسست بتكليف من الإرهابى هشام عشماوي، لجلسة 11 سبتمبر للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت ومحمود زيدان ومحمد نبيل وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفى.

وجاء فى أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 8 مايو 2017، أسس المتهم الأول عبد الله عامر خلية المرابطين بتكليف من الإرهابي هشام عشماوى، بعد أن انفصل الإرهابى هشام عشماوى عن أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة.

ووجه للمتهمين تنفيذ العديد من العمليات العدائية، ووجه للمتهم الخامس أحمد محمد توفيق "محبوس"، زوج أخت هشام عشماوى تهم تمويل جماعة إرهابية والانضمام لتلك الجماعة.