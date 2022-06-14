بيطرى قنا يحقق المركز الثانى بالجمهورية فى التفتيش على أسواق اللحوم

قنا صابر سعيد

صرح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مديرية الطب البيطري حصلت على المركز الثانى على مستوى الجمهورية في عدد المحاضر الخاصة بالتفتيش على اللحوم بإجمالى 92 محضرا خلال شهر مايو الماضى، بهدف توفير اللحوم الصحية والآمنة للمواطنين داخل أسواق المحافظة.



وأوضح الداودي، أن الدور الرقابي الذي تقوم به مديرية الطب البيطري على الأسواق والمجازر ومتابعة الذبح السليم وسلامة الذبيحة يؤدى إلى توفير لحوم خالية من الأمراض وتقديم غذاء صحي وآمن للمواطنين، مضيفًا أن إدارة التفتيش على اللحوم والمجازر بمديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك بقنا تقوم بتكثيف الحملات و الرقابة على محلات الجزارة داخل الأسواق من خلال الكشف عن الصلاحية، و التعرف على صلاحية اللحوم من خلال اللون والرائحة، وفي حاله الكشف عن وجود مخالفة يتم مصادرة اللحوم وتحرير المحاضر بالواقعة.



وقال الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى، إن المديرية جاءت فى المركز الثانى بعد محافظة البحيرة، والقاهرة، والغربية، والمنيا، وذلك للمرة الأولى ، وهو ما يؤكد على نشاط الحملات التفتيشية خلال الشهر الماضى لإحكام الرقابة على الأسواق وتوفير غذاء صحى وآمن للمواطنين، مؤكدا على استمرار شن الحملات بشكل يومى .







