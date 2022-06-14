بولندا وكوريا الجنوبية توقعان مذكرة تطوير دبابات وحاملات جند مدرعة

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وقعت بولندا وكوريا الجنوبية مذكرة تطوير دبابات وحاملات جند مدرعة بصفة مشتركة.

وقال وزير الدفاع البولندى ماريوس بلاشتشاك -فى تغريدة على موقع التغريدات المصغرة "تويتر" أوردها راديو "بولندا الدولي" اليوم الاثنين- إن الاتفاق وقعه من الجانب البولندى شركة انتاج الأسلحة المعروفة بـ"بولسكا جروبا زبروجينيوا"، ومن الجانب الكورى الجنوبى شركة "هيونداى روتيم".

وأشاد وزير الدفاع البولندى بالاتفاق باعتباره خطوة مهمة فى تنمية القوات المسلحة البولندية وصناعة الدفاع.

وجاء الإعلان بعدما أعرب بلاشتشاك - فى وقت سابق الشهر الجارى - عن اهتمام بلاده لشراء دبابات حديثة من كوريا الجنوبية، كما نوه إلى رغبة وارسو فى بناء تلك الدبابات محليًا بموجب ترخيص.