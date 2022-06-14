اليوم السابع
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بعد قليل.. كابونجا يسحب 6 عربات مترو تزن 220 طنا بالخط الثانى

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 05:03 م
بعد قليل.. كابونجا يسحب 6 عربات مترو تزن 220 طنا بالخط الثانى استعدادات سحب 6 عربات
كتب: سيد الخلفاوى

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يسحب الكابتن أشرف كابونجا، بعد قليل، 6 عربات من قطار مترو بالخط الثاني بوزن يقارب 220 طنا لتسجيلها بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، عصر اليوم الثلاثاء، داخل ورش شبرا الخيمة.

وجرى تجهيز ورش شبرا لاستقبال الصحفيين والإعلاميين والضيوف أثناء سحب كابتن أشرف كابونجا 6 عربات من قطار مترو الأنفاق بالورش.

ويطمح كابونجا، المصنَّف "أقوى رجل فى العالم" من موسوعة جينيس للأرقام القياسية، سحب قطار مترو أنفاق بذراعيه، فى ورشة شبرا للمترو، لكسر الرقم القياسى الماليزى، الذى سجل بقيام أحد الأشخاص بسحب 204 أطنان عام 2021.

وكان كابونجا، ابن محافظة الإسماعيلية، حصل على تصنيف موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بعد كسره للرقم القياسى الهندى لسحب الشاحنات العملاقة، وسحبه شاحنة تزن 15 طنا بأسنانه، وذلك يعد أكبر من الرقم الذى حققه أحد الهنود وقام بسحب شاحنة بوزن 13 طنًا.
 

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اشرف كابونجا

كابونجا

موسوعة جينيس

المترو



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