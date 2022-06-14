براءة 3 أشخاص من تهمة سرقة مليون جنيه من داخل خزينة بالشيخ زايد

كتب أحمد الجعفرى

قضت محكمة جنايات الجيزة، ببراءة 3 متهمين، فى اتهامهم بسرقة مليون جنيه من داخل خزينة رجل أعمال تحت تهديد السلاح داخل مزرعة فى الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد.

ونسبت نيابة جنوب الجيزة، للمتهم الأول والثاني بصفتهما غفراء المزرعة، تهمة تسهيل دخول الثالث سكن المجني عليه عن طريق كسر الباب وتهديده بالسلاح الناري وكسر الخزينة، وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء علي المسروقات الموجودة بداخلها.

كانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الشيخ زايد تلقت بلاغا يفيد بسرقة خزنة خاصة من داخل مسكنه بالشيخ زايد تحت تهديد السلاح، وعقب تفريغ الكاميرات تمكن رجال المباحث من تهديد هوية المتهمين وضبطهم، وحرر المحضر وتولت النيابة التحقيقات.