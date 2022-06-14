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انقطاع مياه الشرب عن مدينة قليوب 12 ساعة غدا لإصلاح عطل بخط المياه الرئيسى

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 02:28 م
انقطاع مياه الشرب عن مدينة قليوب 12 ساعة غدا لإصلاح عطل بخط المياه الرئيسى قطع المياه - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، انقطاع المياه عن مركز ومدينة قليوب، لمدة 12 ساعة، وذلك اعتباراً من الساعة الواحدة صباح غدا الأربعاء الموافق 15 يونيو وحتى الساعة الواحدة ظهراً.
 
 
وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظراً لأعمال إصلاح عطل بخط الطرد الرئيسي قطر 1200 مم لمحطة مياه كوم أشفين المرشحة.
 
 
وأهابت الشركة، في بيانها، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رقم 01200288880.
 
 

 


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محطة مياه كوم أشفين

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