انقطاع مياه الشرب عن مدينة طوخ 5 ساعات اليوم لغسيل الشبكات

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، انقطاع المياه عن مدينة طوخ، لمدة 5 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، وحتى الساعة الواحدة صباحاً.

وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدورى لشبكات المياه بالكلور، كما أهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وفى سياق آخر عقد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، اجتماعاً طارئاً بالمقاولين القائمين بأعمال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، لمناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات التى تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية بمركز شبين القناطر.

‎وشدد "مجاهد"، خلال الاجتماع، على ضرورة الالتزام بإنهاء المشروعات وفق ‎البرامج الزمنية المستهدفة، وضرورة التسريع فى تنفيذ جميع الوصلات المنزلية (مياه - صرف)، التى تم حصرها أولا بأول، وذلك لتحقيق الاستفادة المرجوة منها مع الالتزام ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل.

‎وأكد "مجاهد"، أنه تم اتخاذ مجموعة من القرارات تتعلق بتيسير إجراءات المقاولين لتحقيق أعلى درجات التعاون مع قطاع منسقى المبادرة بالشركة لتحقيق معدلات إنجاز إيجابية لصالح المواطن.