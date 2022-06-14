انطلاق حملة "جوازها قبل 18يضيع حقوقها" بمحافظة الدقهلية لمناهضة زواج الأطفال

الدقهلية - مرام محمد

أقامت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، اليوم، بمركز نبروه فعاليات حملة "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها"، بحضور وإشراف الدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة، وذلك تحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وتأتي الحملة ضمن أنشطة برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية، ومعالجة كافة قضايا الحماية الاجتماعية التي تتناولها وزارة التضامن الاجتماعي، وتغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية، وذلك من خلال إمداد المواطنين بالمعارف والمعلومات العلمية والقانونية والدينية الموثقة، والتي تهدف إلى التوعية بمخاطر الزواج المبكر وسلبياته وتكوين رأي عام مناهض لفكرة زواج الأطفال.

حضر الفعاليات كلا من الدكتور صبحي المرسي نائب رئيس المركز، والدكتورة جيهان عبد الواحد نائب رئيس اتحاد المرأة العربية، وعصام محمد السيد مدير الإدارة التعليمية بنبروه، وأحمد يوسف مدير الإدارة الاجتماعية، وعدد من ممثلي المجتمع المدني بمركز نبروه، وعدد من المواطنين والرائدات الاجتماعيات.