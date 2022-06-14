اليوم.. ملتقى للتوظيف بأسيوط لتوفير أكثر من 500 فرصة عمل للشباب.. اعرف التفاصيل

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن تنظيم ملتقى للتوظيف بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة اليوم الثلاثاء 14 يونيو من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً، وذلك لتوفير أكثر من 500 فرصة عمل بمشاركة العديد من شركات القطاع الخاص بهدف توفير فرص عمل للشباب الأسيوطى الحاصلين على المؤهلات الدراسية المختلفة أو بدون مؤهلات من سن 19 عاما وحتى 55 عاما وتخصيص فرص عمل لذوى الهمم من أبناء المحافظة وذلك فى إطار جهود الدولة والقيادة السياسية للقضاء على البطالة وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة تسعى جاهدة لتحقيق القدر الأكبر من تمكين الشباب وخلق المزيد من فرص العمل الحقيقية ومواجهة البطالة وتشجيعهم على المشاركة فى الحصول على الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص حيث أن القطاع الخاص شريك أساسى ورئيسى للدولة فى دفع مسيرة البناء والتنمية وكلف المحافظ مسئولى التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتطبيق أسلوب جديد فى الإعداد والتنظيم الجيد لملتقى التوظيف من أجل تحقيق أهدافه المرجوة بالشكل المطلوب لافتًا إلى أن المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى تقوم بتنظيم ملتقى التوظيف ضمن برنامج "فرصة" الذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى لاستهداف المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وأصحاب الإرادة من ذوى الهمم والباحثين عن فرص العمل من السيدات والشباب على أن يتم تنظيم ملتقيات دورية للتوظيف لإتاحة الفرصة الكاملة أمام الشباب للتعرف على فرص العمل المتاحة بشكل مباشر مع أصحاب الشركات والأعمال فى مختلف المجالات ودون اللجوء إلى الواسطة أو المحسوبية مضيفًا أن حل مشكلة البطالة لن يأتى إلا من خلال تكاتف المجتمع بأكمله من أجل بناء مصر التى نحلم بها جميعاً.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى أن ملتقى التوظيف الأول الذى تنظمه مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة تحت رعاية ودعم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى واللواء عصام سعد محافظ أسيوط يعتبر من المكاسب الهامة للشباب من أبناء المحافظة لأنه يوفر أكثر 500 فرصة عمل بكبرى الشركات داخل محافظة أسيوط وخارجها وإتاحة فرص العمل لذوى الهمم من أبناء المحافظة ولجميع المؤهلات الدراسية وتوفير فرص العمل للشباب بالمناطق الصناعية وإتاحة الفرصة للشركات لإعلان عن نشاطها وللوظائف التى تحتاجها.