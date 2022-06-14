الوقود والزيوت المعدنية أهم السلع الأكثر تصديرا لأكبر 5 دول فبراير الماضى

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أهم السلع والمنتجات التى صدرتها مصر لأكبر 5 دول فى الفترة الأخيرة، وهى تركيا والصين وإيطاليا والهند وإسبانيا على التوالى، وسيطرت صادرات وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها على قائمة أهم تلك الصادرات للدول الخمس خلال شهر فبراير الماضي.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن صادرات الوقود والزيوت المعدنية إلى تركيا بلغت قيمتها نحو 302 مليون و379 ألف دولار فى فبراير الماضى، مقابل 7 ملايين 581 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 294 مليون و798 ألف دولار، يليها الصين وبلغت صادرات الوقود والزيوت المعدنية إليها نحو 387 مليونا و160 ألف دولار فبراير الماضى، مقابل 70 مليونا و671 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 316 مليونا و489 ألف دولار.

وتشير البيانات إلى أن صادرات الوقود والزيوت المعدنية إلى إيطاليا بلغت نحو 104 ملايين و914 ألف دولار فبراير الماضى، مقابل 524 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 104 ملايين و390 ألف دولار، ثم الهند بقيمة بلغت 123 مليونا و271 ألف دولار، مقابل 64 مليونا و125 ألف دولار خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت 59 مليونا و146 ألف دولار، وأخيرا اسبانيا والتى استقبلت صادرات وقود قيمتها 95 مليونا و100 ألف دولار فى فبراير الماضى، مقابل صفر صادرات فى الشهر المناظر له عام 2021.

وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات المصرية إلى الدول الخمس الكبار نحو مليار و558 مليون دولار فى شهر فبراير الماضى، مقابل 604 ملايين و886 ألف دولار فى شهر فبراير عام 2021، بزيادة بلغت 309 ملايين و837 ألف دولار.