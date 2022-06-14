الناتو: العقيدة الاستراتيجية الجديدة للحلف تمنع تأثير روسيا والصين على أمننا

كتب أحمد عرفة

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو" ينس ستولتنبرج أن العقيدة الاستراتيجية الجديدة للناتو ستعكس التغيرات في العالم وتمنع تأثير روسيا والصين على أمن الحلف، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسى إنه في قمة الناتو التي ستنعقد في مدريد، سنتخذ قرارات مهمة، بما في ذلك اعتماد عقيدة استراتيجية جديدة، إلى جانب معاهدة شمال الأطلسي، فإن العقيدة الاستراتيجية هي أهم وثيقة لحلف الناتو، وهي تؤكد قيم وأهداف الناتو، وسيقدم تقييم جماعي للوضع الأمني ​​وسيكون بمثابة مخطط للتكيف المستقبلي للحلف.

وأوضح الأمين العام لحلف شمال الأطلسى أن العقيدة الاستراتيجية لعام 2010 انطلقت من حقيقة أن السلام يسود أوروبا، واليوم، يعمل تأثير الصين المتزايد على تغيير العالم، مع تداعيات مباشرة على أمننا وديمقراطياتنا، بالإضافة إلى ذلك، نادرا ما يتم ذكر التحديات الأخرى، مثل التهديدات الإلكترونية وتغير المناخ، في عقيدة 2010، ولكن الآن لا يمكن تجاهلها.

وأشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسى إلى أن الناتو هو نظام دولي قائم على القواعد، وفي عصر المنافسة الاستراتيجية، سيتطلب الحفاظ على هذا النظام تعاونا أوثق مع الدول الشريكة، والأشخاص ذوي التفكير المماثل والاتحاد الأوروبى، موضحا أن التعاون بين الناتو والاتحاد الأوروبي وصل بالفعل إلى مستوى غير مسبوق في عدد من القضايا، بما في ذلك دعم أوكرانيا.

وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسى أن التحالف يعمل اليوم في بيئة أمنية معقدة بشكل متزايد ويواجه في نفس الوقت العديد من المشاكل، موضحا أن قرار فنلندا والسويد التقدم بطلب للحصول على العضوية في حلف شمال الأطلسي هو قرار تاريخي، وانضمامهما سيعزز حلف شمال الأطلسي، والآن يجب علينا حل المشاكل الأمنية لجميع الحلفاء.