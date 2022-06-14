المشدد 6 سنوات لمزارع وعامل لحيازتهما حشيش فى الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عامل ومزارع بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة مالية 50ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانتهما في القضية رقم 1162 لسنة 2022 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، بحيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار.
صدر القرار برئاسة المستشار نسیم علي بیومي، وعضوية المستشارين محمد السيد، وسامي زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.
تعود أحداث القضية لشهر يناير المنصرم ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد ضبط" رائد س س"27 عاما عامل مقيم محافظة الاسماعيلية، و" بشير س ع" 22 عاما مزارع مقيم المحسمة الاسماعيلية، بحوزتهما كمية من جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار والتربح من تجارته الغير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات القانونية تم التحفظ على المتهمان والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة قررت إحالتهما إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.
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