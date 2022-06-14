المتحدث باسم "الإسكان": قطع الأراضى المطروحة بـ10 محافظات كاملة الخدمات

رامى محيى الدين

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الأسكان إن الدولة حاولت جاهدة أن توفر قطع الأراضى التى تم طرحها مؤخرا، جاهزة بالخدمات، لتوفر سهولة الاستفادة منها.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج اليوم المذاع على قناة دى إم سى: "طرح قطع أراضٍ سكنية متنوعة بين ( إسكان متوسط " محور الأراضي" – إسكان متميز - إسكان أكثر تميزاً ) بعدد 3677 قطعة أرض بـ 10 مدن جديدة".

وعن الشروط العامة للتقديم على الأراضى، أكد المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن أهمها هى أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، وسيتم وضع الشروط الخاصة بكل قطعة على الموقع الخاص بالوزارة وسيتم طرحها يوم الأحد.

وأكد أنه سيتم إتاحة كراسات الشـروط وأسلوب الحجز والسداد والأسعـار والمساحات والمواقع الأحد المقبل.