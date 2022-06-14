القوى العاملة: تعيين 852 شابا بينهم 7 "قادرون باختلاف" فى قنا

كتبت آية دعبس

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة قنا بتعيين 852 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم 7 "قادرون باختلاف" وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 3290 شاباً منهم 6 " قادرون باختلاف"، وتوفير 115 فرصة عمل، فضلا عن استخراج 1203 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال علي المهن المختلفة .

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً بإجمالى 138 ألف جنيه لـ 62 عاملاً من المسجلين كرعاية اجتماعية، وصرف 62 ألفاً و463 جنيها للرعاية الصحية لـ 472 عاملاً من المسجلين بالمديرية.

جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير من حسام طلبة مدير المديرية عن إنجازاتها خلال مايو الماضي، أشار فيه إلي أن المديرية قامت من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 173 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19 )، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.

وأضاف مدير المديرية أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 397 منشأة، دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 27 محضراً للمنشآت المخالفة، وعقد 2 ندوة للتوعية بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما تلقت المديرية 8 شكاوى عمالية ، تم تسوية 5 منها ودياً ، وتحويل شكوى للقضاء ، ومازالت 2 شكوى منها تحت البحث والدراسة.