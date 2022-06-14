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القوات المسلحة تعلن إجراءات التقديم للمدارس الرياضية العسكرية.. التفاصيل

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 09:53 ص
القوات المسلحة تعلن إجراءات التقديم للمدارس الرياضية العسكرية.. التفاصيل القوات المسلحة
كتب زكى القاضي

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أعلنت القوات المسلحة بدء إجراءات التقديم للمدارس العسكرية الرياضية.. وتتضمن الأوراق المطلوبة التالى:
 
المرحلة الأولى 
 
- أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي بالكمبيوتر و صورة منها 
 
- مستخرج بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية 
 
- إفادة بالبطولات الرياضية معتمدة من إتحاد اللعبة 
 
- 8  صورة فوتوغرافية ملونة 4×6 
 
- 2  صورة بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة / ولى الأمر 
 
- السجل التجاري والبطاقة الضريبية لنوع المنشأة و صورة منها ان وجد 
 
- صحيفة الحالة الجنائية للوالد ( ولى الأمر ) 
 
- صورة ضوئية من بيان الحالة الوظيفية للوالد 
 
- تقديم نموذج القيد العائلى من مصلحة الأحوال المدنية
 
- 2  وثيقة تعارف + 2 صورة شخصية ملونة للطالب 
 
المرحلة الثانية
- أوراق تقدم بعد إعلان نتيجة القبول وهي الشهادة الابتدائية
 
- الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح (للمرحلة الإعدادية والثانوية) 
 
- شهادة الميلاد الأصلية
 
- 12 صورة حديثة ملونة 4×6 
 
 

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