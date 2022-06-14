القبض على مواطنين بحوزتهما قطع يشتبه في أثريتها بميدان أبو الحجاج الأقصرى

شهدت ساحة ميدان أبو الحجاج الأقصرى مساء اليوم الاثنين، القبض على شخصين بحوزتهما قطع يشتبه فى اثريتها وعربة عليها كسوة خضراء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

البداية كانت بتلقى مديرية أمن الأقصر إخطارا من تمركز ميدان أبو الحجاج الأقصرى، يفيد بوجود شخصين أكدا للأهالى أنهما مرسلان من العارف بالله سيدى أبو الحجاج الأقصري، ويحملان عينات من كنز مقبرة فرعونية موجودة فى مكان ما بالأقصر، وجاءا إلى الساحة لتسليم الكنز عقب محاولات فاشلة، وإرسال فاكسات إلى المسؤولين لتسليمهما باقى الكنز، لكن دون جدوى، فقررا الذهاب إلى الساحة وتسليم الكنز.

وتبين من خلال الفحص أنه تواجد الشخصين داخل الساحة، ومعهما عربة صغيرة عليها كسوة بالأقمشة الخضراء المزركشة، مدون عليها آيات قرآنية، وعبارات دينية، وصور مدون تحتها عبارة عزيز مصر، مكسوة بالريش، بالإضافة إلى بعض الأوانى الفخارية، وبعض الأدوات المعدنية، وطين قالا إنه به ذهب.

وخلال القبض عليهما من قوات الأمن، أكدا إنهما لديهما رسالة علم عمرها 12 سنة، وحاولا الوصول للمسؤولين دون جدوى، مدعيان أنهما يريدان توصيل الرسالة وتسليهم الكنز الذى أرسله إليهم سيدى أبو الحجاج الأقصري، وهو كنز كبير جدا، وسيغنى أهل المحافظة -كلها على حد قولهما- التى تحوى ما يلي: "الله السلام يقرئك السلام، ويخصك بالتحية فى عزته يا عزيز مصر، ويمن عليك بخريطة كنوز معبد الأقصر، الرجاء بعث من يتسلمها فى مسجد أبوالحجاج وهو فوق معبد الأقصر.. الراسل حفيد أبو الحجاج الأقصرى"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.