القبض على عاطلين ارتكبا 15 جريمة سرقة بأسلوب الخطف فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطلين كونا تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى إرتكاب حوادث السرقات المتنوعة بأسلوب الخطف، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة، تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية بدون لوحات بمحاولة أحدهما الإستيلاء منه على "مظروف يحوى بعض الأوراق الهامة" وفرا هاربان.

أكدت المعلومات والتحريات أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "أحدهما له معلومات جنائية" ، مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس بالجيزة)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما دارجة نارية بدون لوحات معدنية خاصة بأحدهما وبحوزتهما (طبنجة معدلة – سلاح أبيض).

بمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وأنهما قاما بالتخلص من الأوراق المستولى عليها ، وأضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى إرتكاب حوادث السرقات المتنوعة بأسلوب الخطف ، وإعترفا بإرتكابهما عدد (15) واقعة أخرى وبإرشادهما أمكن ضبط بعض المبالغ المالية وأضافا بأنفاقهما باقى المبالغ فى سداد ديونهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.