القبض على المتهم باستغلال الأطفال فى أعمال التسول بـ6 أكتوبر

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم استغلال الأحداث فى أعمال التسول وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال الأحداث..

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة) باستقطاب الأحداث وتجميعهم لاستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة وجمع القمامة، متخذاً من منطقة السادس من أكتوبر بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته (4) أطفال، وبسؤالهم قرروا بما جاء بالتحريات من استغلالهم فى أعمال التسول وجمع القمامة، وبمواجهة المتهم أقر بأنه المسئول عن استقطاب وجمع الأحداث واستغلالهم فى نشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم وحبس المتهم.