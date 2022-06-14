القبض على أحد العناصر الإجرامية حول منزله مصنعا لإنتاج الحشيش بالمنيا

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن المنيا نشاط (أحد العناصر الإجرامية) تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولته إعادة تدوير وخلط مخدر الحشيش متخذاً من دائرة مركز شرطة المنيا مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة المنيا، وبحوزته (كمية لمسحوق بودرة الحشيش وزنت 5 كيلو جرام –4 طرب لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين– أدوات ومعدات خاصة بالتصنيع - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إعادة تدويرها وخلطها، والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (420٫000 جنيه تقريبا)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.