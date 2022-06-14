اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 يونيو 2022 09:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

فى إطار جولته الميدانية بمحافظة مطروح..

القائم بأعمال وزير الصحة يتفقد مشروع تطوير وتجهيز مستشفى مارينا المركزى

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 08:25 م
القائم بأعمال وزير الصحة يتفقد مشروع تطوير وتجهيز مستشفى مارينا المركزى جولة الوزير
كتب: وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بسرعة الانتهاء من الأعمال التطويرية والإنشائية بمشروع تطوير وتجهيز مستشفى مارينا المركزي، بمحافظة مطروح.

وجاء ذلك في إطار زياراة الوزير الميدانية للمنشآت الصحية فى محافظتى الإسكندرية ومطروح، اليوم الثلاثاء، لمتابعة أعمال التطوير والإنشاء وأعمال تجهيز المستشفيات بالمستلزمات والأجهزة الطبية الحديثة، علاوة على تذليل العقبات التي تواجه سير عمل المنظومة الصحية، بالتزامن مع بد تردد المصطافين على الأماكن والتجمعات السياحية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن مستشفى مارينا المركزي تبلغ مساحته 460 متر مربع، ويضم عيادات (الباطنة، الأسنان، الجراحة، الأنف والأذن، والرمد، الجراحة)، بالإضافة إلى حجرات (العناية المركزة وتشمل على 3 أسرة، الأفاقة وبها 4 أسرة، والتعقييم، العمليات، الأشعة، والطوارئ).

وتابع أن الوزير وجه بزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى وتخصيص وحدة للإسعاف مجهزة بأحدث المستلزمات الطبية، وزيادة المساحات الخضراء التي تساهم في توفير بيئة صحية وآمنة للمترددين على المستشفى.

وأكد «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على الرسومات الهندسية لأعمال تطوير وإنشاء مستشفى مارينا المركزي، مؤكدا أهمية المستشفى خاصةً خلال فترات الصيف، موضحًا أن الوزير تفقد أعمال إنشاء وتطوير الغرف الداخلية وأقسام (الاستقبال والطوارئ، تحت الملاحظة، العمليات الجراحية) علاوة على أماكن المخصصة للعيادات الخارجية.

ولفت إلى أن الوزير وجه بسرعة تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية وغير الطبية بحيث يصبح صرحا طبيا متكاملا يقدم أفضل الخدمات الطبية وفقا لمعايير الجودة العالمية، مضيفا أن الوزير أشاد بانتظام سير الأعمال الإنشائية والتطوير وتوجه بالشكر لكافة العاملين على تجهيز المستشفى.

رافق الوزير خلال جولته الميدانية اليوم، الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، والدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة مطروح.

يذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، قام صباح اليوم الثلاثاء، بزيارة 4 منشآت صحية بمحافظة الإسكندرية تابعين إلى الوزارة، تتضمن مستشفيات (العامرية العام، جمال عبدالناصر، رأس التين العام) والمركز الإفريقي لصحة المرأة.

6bb8f52c-0ab5-47b8-b470-e504972e1f50
 

 

d7c172a8-49c4-4c39-9d2c-212ab2a43f61
 

 

e56129d5-2f5b-4f4a-9b80-1b0919f931f2
 

 


الصحة

مطروح

ماربنا



الموضوعات المتعلقة

"وزير الصحة" يتفقد مستشفيات الإسكندرية.. استحداث قسم عمليات للقلب المفتوح بـ"جمال عبد الناصر".. عبد الغفار يوجه بعلاج طفلة مريضة قلب.. ويؤكد: مبادرات رئاسية جديدة للكشف عن سرطان الرئة والبروستاتا.. فيديو وصور

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 07:00 م

وكيل وزارة الصحة بالشرقية يشهد احتفالية المديرية باليوم العالمى للتبرع بالدم

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 04:30 م

القائم بأعمال وزير الصحة يتفقد أعمال تطوير المركز الأفريقى لصحة المرأة بالإسكندرية

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 04:03 م

القائم بأعمال وزير الصحة يتفقد مستشفيى رأس التين العام وجمال عبد الناصر

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 01:41 م

ضبط أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة فى أحد المخازن بالبحيرة

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 01:31 م

القائم بأعمال وزير الصحة يتفقد مستشفى رأس التين بالإسكندرية.. فيديو

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 12:26 م

القائم بأعمال وزير الصحة: مستشفى العامرية أجرى 5 آلاف عملية خلال 4 أشهر

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 12:19 م

القائم بأعمال وزير الصحة يتفقد مستشفى العامرية العام بالإسكندرية

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 11:55 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة