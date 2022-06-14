الصرومباء والسرديا واللوجز مأكولات لا تجدها إلا فى السويس.. صور

السويس – قسم المحافظات

تشتهر محافظة السويس بالمأكولات البحرية الغريبة، والعجيبة، مثل الصرومباء والسرديا واللوجز والبقلاويظ وطماطم البحر والذى يتم استخراجهم من المحار والكائنات البحرية من الشعاب المرجانية المنتشرة فى خليج السويس والبحر الاحمر.

وعادة السواسية تناول المأكولات البحرية فى أى وقت من اليوم طالما أنها طازجة ولا تحتاج سوى القليل من الليمون والطحينة لتناولهم، وينتشر باعة المأكولات البحرية فى شوارع السويس الرئيسية وتحديداً فى مناطق الغريب والنمسا وناحية الاستاد الرياضى فى معظم اوقات العام حيث يقوموا بتجهيز المأكولات فى اطباق جاهزه يتراوح سعرهم ما بين الـ 50 جنيها حتى 100 جنيه للطبق.



قال أحمد فاروق أحد باعة المأكولات البحرية أن الصرومباء والسرديا واللوجز والبقلاويظ وطماطم البحر يتم استخراجهم من الشعاب المرجانية الموجودة فى خليج السويس.

وأشار إلى أن السواسية يعشقون الصرومباء الناشف الذى يتم استخراجه من المحار وتسويته بمياه البحر وتنشيفه، وتستخدم المحارة الفارغة فى الديكورات المنزليه وطفيات السجائر.

وقال أن أسعار المأكولات البحرية يتراوح من 25 جنيها للصرومباء الناشف واللوجز 50 جنيها للطبق الربع كيلو وتتراوح أسعار باقى الاطباق حسب الانواع من 50 إلى 100 جنيه، مشيراً إلى ان اقبال المواطنين على الشراء لا يتوقف كذلك ايضاً الزائرين للمحافظة.











