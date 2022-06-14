السويد والنرويج وفرنسا والدنمارك أكثر الدول رفضًا لتأشيرات شنجن 2021

كتبت: هناء أبو العز

تُظهر إحصائيات تأشيرة شنجن المنشورة حديثًا أنه في عام 2021 ، سجلت الدنمارك وفرنسا والنرويج والسويد أعلى معدلات رفض لطلبات التأشيرة المقدمة من المسافرين من دول ثالثة راغبين في زيارة أراضيهم.

بينما تتصدر السويد القائمة، حيث رفضت 30.6 % من 22،260 طلب تأشيرة تم استلامها ، فإن النرويج رفضت سلطات التأشيرات في تلك الدولة 26.2 % من الطلبات التي تلقتها البالغ عددها 9895 طلبًا، و رفضت سلطات فرنسا التأشيرات في تلك الدولة 21.1 % من 652331 طلبًا تلقتها، والدنمارك رفضت سلطات التأشيرات في الدولة 21.1 % من 26469 طلبًا تلقتها، وبلجيكا رفضت سلطات التأشيرات في تلك الدولة 20.4 % من 50796 طلبًا تلقتها، ومالطا رفضت سلطات التأشيرات في تلك الدولة 16.2 % من 4295 طلبًا تلقتها.

وبلغ متوسط معدل الرفض لجميع دول شنجن في عام 2021 13.4 %،وإجمالي عدد طلبات التأشيرة المقدمة في نفس العام هو 2،926،104 ، أو 82.7 % من طلبات التأشيرة أقل مما كان عليه في عام 2019.

وفي عام 2019 ، قبل تفشي جائحة فيروس كورونا ، عندما كانت سفارات وقنصليات ومراكز التأشيرات في منطقة شنجن تعمل بشكل طبيعي ، وتقبل التأشيرات وتعالجها ، بلغ معدل الرفض 9.9٪.

وفي العام نفسه ، كانت البلدان التي سجلت أعلى معدلات للرفض هي البرتغال (20.3 %) ، ومالطا (19.6 في المائة) ، وبلجيكا (18.8 %) ، وفرنسا (16 %) وهولندا (13.1%).

من ناحية أخرى ، في عام 2021 ، كانت البلدان ذات معدلات الرفض الأدنى هي لوكسمبورج 1.2 % ، وسلوفاكيا 2.7 % ، وليتوانيا 2.8 % ، وجمهورية التشيك 3.3 % ، ولاتفيا 3.5 % .

وفيما يتعلق بأكبر عدد من الطلبات المرفوضة في عام 2021 ، تصدرت القائمة فرنسا التي رفضت 128672 طلبًا ، تليها إسبانيا بـ 69863 ، وألمانيا بـ 53987. والدول الثلاث هي أيضًا الدول التي لديها أكبر عدد من طلبات التأشيرة الواردة في نفس العام .