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السويد والنرويج وفرنسا والدنمارك أكثر الدول رفضًا لتأشيرات شنجن 2021

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 01:27 م
السويد والنرويج وفرنسا والدنمارك أكثر الدول رفضًا لتأشيرات شنجن 2021 تأشيرة شنجن
كتبت: هناء أبو العز

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تُظهر إحصائيات تأشيرة شنجن المنشورة حديثًا أنه في عام 2021 ، سجلت الدنمارك وفرنسا والنرويج والسويد   أعلى معدلات رفض لطلبات التأشيرة المقدمة من المسافرين من دول ثالثة راغبين في زيارة أراضيهم.
 
بينما تتصدر السويد القائمة، حيث رفضت 30.6 % من 22،260 طلب تأشيرة تم استلامها ، فإن   النرويج  رفضت سلطات التأشيرات في تلك الدولة 26.2 % من الطلبات التي تلقتها البالغ عددها 9895 طلبًا، و رفضت سلطات فرنسا التأشيرات في تلك الدولة 21.1 % من 652331 طلبًا تلقتها، والدنمارك  رفضت سلطات التأشيرات في الدولة 21.1 % من 26469 طلبًا تلقتها، وبلجيكا  رفضت سلطات التأشيرات في تلك الدولة 20.4 %  من 50796 طلبًا تلقتها، ومالطا  رفضت سلطات التأشيرات في تلك الدولة 16.2 % من 4295 طلبًا تلقتها.
 
وبلغ متوسط معدل الرفض لجميع دول شنجن في عام 2021 13.4 %،وإجمالي عدد طلبات التأشيرة المقدمة في نفس العام هو 2،926،104 ، أو 82.7 % من طلبات التأشيرة أقل مما كان عليه في عام 2019.
 
وفي عام 2019 ، قبل تفشي جائحة فيروس كورونا ، عندما كانت سفارات وقنصليات ومراكز التأشيرات في منطقة شنجن تعمل بشكل طبيعي ، وتقبل التأشيرات وتعالجها ، بلغ معدل الرفض 9.9٪.
 
وفي العام نفسه ، كانت البلدان التي سجلت أعلى معدلات للرفض هي البرتغال (20.3 %) ، ومالطا (19.6 في المائة) ، وبلجيكا (18.8 %) ، وفرنسا (16 %) وهولندا (13.1%).
 
من ناحية أخرى ، في عام 2021 ، كانت البلدان ذات معدلات الرفض الأدنى هي لوكسمبورج 1.2 % ، وسلوفاكيا 2.7 % ، وليتوانيا 2.8 % ، وجمهورية التشيك 3.3 % ، ولاتفيا 3.5 %  .
وفيما يتعلق بأكبر عدد من الطلبات المرفوضة في عام 2021 ، تصدرت القائمة فرنسا التي رفضت 128672 طلبًا ، تليها إسبانيا بـ 69863 ، وألمانيا بـ 53987. والدول الثلاث هي أيضًا الدول التي لديها أكبر عدد من طلبات التأشيرة الواردة في نفس العام  .
 
 
 

فرنسا

شنجن

تأشيرات اوروبا

المانيا



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