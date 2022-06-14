اليوم السابع
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السجن عاما وغرامة 500 ألف جنيه لعامل وابنه بتهمة التنقيب عن الآثار بقنا

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 02:24 م
السجن عاما وغرامة 500 ألف جنيه لعامل وابنه بتهمة التنقيب عن الآثار بقنا التنقيب عن الآثار - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي عبدالجواد، وأحمد عبدالحي قورة، وأمانة سر صلاح فراج، بمعاقبة عامل وابنه بالسجن لمدة عام و500 ألف جنيه غرامة بتهمة التنقيب عن الآثار. 
 
 
تعود أحداث القضيه ليوم 7 أغسطس 2021 عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا بانهيار جزء من منزل ملك محمد. س ، ونجله موسي 21 سنه، بقرية دندرة بمركز قنا، مما أسفر عن مصرع عامل. 
 
 
تم إحالة المتهمين لمحكمة جنايات قنا، وقضت المحكمة بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة عام وغرامة 500 ألف جنيه. 
 
 
 

جنايات قنا

قرية دندرة

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