السجن المشدد 15 عاما لعاطل بتهمة قتل شخص والشروع فى قتل 2 آخرين بقنا

قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامى عبدالجواد إسماعيل، وأحمد عبد الحى قورة، وأمانة سر صلاح فراج، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 عاما بتهمة قتل شخص والشروع فى قتل 2 آخرين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2021 عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحمد.ع، 31 عاما، عاطل ومقيم بالجزيرية فى قنا، بتهمة قتل محمد.س.م، بطلق نارى والشروع فى قتل محمد.ع، وعارف.أ، بإطلاق أعيرنه نارية صوبهم بسبب خلافات بينهم.

تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا والتى تحمل رقم 13347 لسنة 2021 والمقيدة برقم 3770 لسنة 2021 كلى قنا والتى قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 عاما.