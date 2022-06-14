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السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالاعتداء على فتاة فى منطقة الخليفة

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 02:13 م
السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالاعتداء على فتاة فى منطقة الخليفة محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن أبو الوفا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد العزيز حبيب وأحمد هشام الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف، بمعاقبة متهم بالاعتداء على فتاة بالسجن المشدد 10 سنوات.
 
 
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم، بائع بدائرة قسم شرطة الخليفة بمحافظة القاهرة بالتعدي على المجنى عليها بالقوة والتهديد الواقع عليها، بأن اقتحم مسكنها مأواها مستخدمًا أداة «حديدية» مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية بعد أن أيقن خلوه من ذويها وتمكن من شل حركتها واعتدى عليها.

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