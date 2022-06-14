الرعاية الصحية تعلن اعتماد مركز طب أسرة مصطفى كامل ووحدة صحة أسرة العاشر ببورسعيد

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية ، عن نجاح اعتماد مركز طب أسرة مصطفى كامل، ووحدة صحة أسرة العاشر من رمضان، التابعين للهيئة بمحافظة بورسعيد، بما يضمن تقديم خدمات الرعاية الصحية بهما مطابقة لأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية، ومواكبتهما للتطورات المتسارعة في خدمات الرعاية الصحية عالميًا.

وأشارت الهيئة إلى حصول مركز طب أسرة مصطفى كامل ووحدة صحة أسرة العاشر من رمضان، على درجة الاعتماد القومي طبقًا للنسخة المحدثة لمعايير اعتماد مراكز ووحدات طب الأسرة GAHAR2021، والمعتمدة دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن نجاح اعتماد مركز طب أسرة مصطفى كامل ووحدة صحة أسرة العاشر من رمضان، يعد تكليلًا لجهود كافة العاملين بهما، موجهًا التهنئة وتحية شكر وتقدير لكتيبة العمل داخل تلك المنشآت، ولكل من ساهم من رئاسة الهيئة وفرعها ببورسعيد في الوصول لهذا الإنجاز.

وكشف الدكتور أحمد السبكي، عن تقديم أكثر من 200 ألف خدمة طبية بمركز مصطفى كامل ووحدة العاشر من رمضان لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، تشمل خدمات "الطوارئ، الأسرة، الأسنان، الأطفال، الباطنة، الصيدلية، المعمل، الأشعة"، بجودة عالمية.

وأضاف، أن مركز مصطفى كامل ووحدة العاشر من رمضان يقدما الخدمات والرعاية الصحية الأولية لأكثر من 35 ألف فرد من منتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، ولافتًا إلى أنه يتم الحجز للكشف بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل عن طريق مركز الاتصال الآلي للمنظومة 15344، وأنها تعد بوابة الفرد الأولى للحصول على الخدمات والرعاية الصحية.