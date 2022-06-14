اليوم السابع
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الرئيس الفلسطينى يشكر شيخ الأزهر على مراجعة مصحف "المسجد الأقصى"

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 03:44 م
الرئيس الفلسطينى يشكر شيخ الأزهر على مراجعة مصحف "المسجد الأقصى" شيخ الأزهر ومستشار الرئيس الفلسطينى
كتب لؤى على

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بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، بتحياته لشيخ الأزهر الشريف، وتمنياته له بدوام الصحة والعافية، وتقديره لتوجيه فضيلة الإمام الأكبر للجنة مراجعة المصحف بمجمع البحوث الإسلامية؛ بمراجعة مصحف "المسجد الأقصى" والانتهاء منه بشكل كامل. 
 
كما أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، قاضي قضاة فلسطين، خلال لقائه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بمقر المشيخة، أن الأزهر الشريف هو حامل لواء الدفاع عن القضية الفلسطينية، وأن الفلسطينيين يقدرون ما يقوم به الأزهر وشيخه في التعريف بحقوقهم، والدفاع عن قضيتهم العادلة والمشروعة، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل دفعة قوية في استكمال مشوار النضال ضد الكيان الصهيوني.
 
من جانبه، أرسل فضيلة الإمام الأكبر تحياته للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن دعم الأزهر للشعب الفلسطيني وقضيته -قضية العرب والمسلمين الأولى- هو من قبيل الواجب المفروض، مؤكدا أن فلسطين في قلب الأزهر والأزهر في قلب فلسطين، وسيظل الأزهر يدعم فلسطين إلى أن يأذن الله لهذا الشعب المظلوم أن يسترد أرضه وحقوقه المغتصبة.

فلسطين

المسجد الاقصى

الازهر الشريف

اسرائيل



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