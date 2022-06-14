الرئيس العراقى يشدد على ضرورة بقاء كركوك نموذجا للتعايش السلمى

كتب: أحمد جمعة

استقبل الرئيس العراقى الدكتور برهم صالح، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام ببغداد، وفداً من وجهاء وشيوخ عشائر محافظة كركوك.

وقال رئيس العراقى إن كركوك مدينة غنية بمواردها وتنوعها الاجتماعي، وينبغي أن تنعكس هذه المميزات على أهلها، مشيراً إلى أن كركوك يجب أن تكون مثالاً لما يمكن أن تكون عليه البلاد من التسامح والتعايش السلمي والازدهار.

وأكّد ضرورة معالجة المسائل في كركوك من خلال الدستور وإرادة أهلها بلا قيمومة وتدخلات وفرض سياسة الأمر الواقع، كونهم الأعرف بأحوال مدينتهم، لافتاً إلى أن سكان المدينة تضرروا كثيرا بسبب إجراءات الاستبداد والفساد، والتهميش والتحديات الأمنية المختلفة خلال الفترات الماضية.

وأضاف الرئيس العراقى برهم صالح أن مكونات كركوك أثبتت أن أبناءها أخوة متحابون ومتسامحون، ومن الضروري دعم الحوار والتلاقي لحسم المسائل العالقة ومنع تأزيم الأوضاع وجعل المدينة ساحة للخلافات والمشاكل.

من جانبه، ثمّن وفد العشائر والوجهاء، جهود رئيس الجمهورية العراقية وحرصه ومتابعته المستمرة للأوضاع في كركوك وأحوال أهلها، ودعمه الثابت لأمن واستقرار المواطنين، وتلبية احتياجاتهم.