الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة عمرو نصار وزير الصناعة السابق

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اللواء محمد عمر، للتعزية فى وفاة المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة عمرو نصار وزير الصناعة السابقالثلاثاء، 14 يونيو 2022 03:40 م
الرئيس السيسى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزيةالأحد، 12 يونيو 2022 12:49 م
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزيةالأربعاء، 08 يونيو 2022 03:32 م
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزيةالإثنين، 06 يونيو 2022 02:41 م
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزيةالسبت، 04 يونيو 2022 11:49 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة