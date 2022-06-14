اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 يونيو 2022 05:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة عمرو نصار وزير الصناعة السابق

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 03:40 م
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة عمرو نصار وزير الصناعة السابق الرئيس السيسى
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اللواء محمد عمر، للتعزية فى وفاة المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.


الرئيس السيسى

المهندس عمرو نصار

وفاه المهندس عمرو نصار

وفاه عمرو نصار

عمرو نصار



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة