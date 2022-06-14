الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة عمرو نصار وزير الصناعة السابق

(أ ش أ)

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اللواء محمد عمر، للتعزية فى وفاة المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.