اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الدفاع الروسية: طائرات "سو 25" تدمر مواقع محصنة ومدرعات للقوات الأوكرانية

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 05:34 م
الدفاع الروسية: طائرات "سو 25" تدمر مواقع محصنة ومدرعات للقوات الأوكرانية سو 25
أ ش أ

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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، صورا لتدمير مواقع محصنة مموهة للقوات الأوكرانية باستخدام طائرات هجوم روسية من طراز سو-25 خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
 
وأشارت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية - وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" - إلى أن الخبراء في البلاد باشروا في تصنيع سفن وغواصات قتالية جديدة لصالح الجيش، مضيفة أن المنشآت التابعة للأميرالية الروسية لبناء السفن قامت بتصنيع غواصتين جديدتين تعملان بالديزل والكهرباء من نوع "لادا" في إطار المشروع الحكومي 766، وستكون الغواصتان رقم 4 و5 من هذا النوع اللتين يتم تطويرهما لصالح الجيش الروسي.
 
ويبلغ طول غواصة من غواصات "لادا" نحو 66.8 م، وعرضها 7.1 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 1765 طنا، ويمكن لهذه الغواصات العمل بعيدا عن قواعدها في مهمات تستمر لـ45 يوما، والحركة بسرعة 21 عقدة بحرية، فضلا عن أنها مسلحة بست منصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم.

الدفاع الروسية

سو 25

القوات الأوكرانية

اوكرانيا



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