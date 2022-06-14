الداخلية تضبط مخدرات بقيمة نصف مليون جنيه فى الإسماعيلية

كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبى

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، وبالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، ومديرية أمن الإسماعيلية، نشاط (أحد العناصر الإجرامية) تخصص فى الاتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالقرب من مسكنه بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (400٫000 ألف جنيه تقريباً)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.