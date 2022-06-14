الداخلية تضبط طن مخدرات بحوزة تشكيل عصابى بالإسماعيلية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمخدرات وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ من الخدمات الأمنية المعينة بطريق (الإسماعيلية /السويس الصحراوى) بأنه أثناء مرورهم بالطريق المُشار إليه ومشاهدتهم سيارة ربع نقل حال خروجها من أحد المدقات بالطريق، وقيام مستقليها بالهرب بالمنطقة الصحراوية تاركين السيارة بمحل الواقعة، وبفحص السيارة عُثر بداخلها على (2 هاتف محمول وعدد 4 خزائن آلية مُذخرة بطلقات نارية) كما عُثر بصندوق السيارة على حوالى طن مخدرات.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ، بإشراف اللواء علاء سليم، وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة ( 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الدقهلية) وأنهم كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وإختبائهم بدائرة قسم شرطة الجنوب ببورسعيد.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم بمأمورية من قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن بورسعيد أمكن ضبط (ثلاثة من المتهمين) وبحوزتهم (2طبنجة – عدد من الطلقات النارية - سيارة ملك أحدهم وعثر بداخلها على 2 لوحة معدنية مُقلدة).

كما أمكن ضبط المتهم الأخير حال اختبائه بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية وأرشد عن مخزن كائن بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية وبتفتيشه عُثر على ( 2بندقية آلية - بندقية خرطوش - 3 خزينة – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 700 كيلو جرام لمخدر البانجو ) وبمواجهة المتهمين اعترفوا بما توصلت إليه التحريات فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.