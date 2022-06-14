التنمية المحلية توجه بإزالة الباعة الجائلين بشرق مدينة نصر استجابة للمواطنين

كتب على عبد الرحمن

أكدت وزارة التنمية المحلية استجابة مبادرة " صوتك مسموع " التي أطلقتها الوزارة للتفاعل مع المواطنين وحل مشكلاتهم ومطالبهم، لشكوى المواطنين المقيمين بالعمارات السكنية المتواجدة بمنطقة تقاطع الإمام حسن المأمون مع شارع النادي الأهلي ومع شارع جمال الدين عفيفي بجوار أحد معارض السيارات بحي شرق مدينة نصر، محافظة القاهرة، والتى يتضررون فيها من الباعة الجائلين المتواجدين، ووجود كشك بدون تراخيص لبيع سندوتشات.

كما يوجد عربة لبيع الفول تعتمد على أنابيب بوتاجاز، مما يعرض سكان المنطقة لخطر انفجارها خاصة مع درجات حرارة الجو المرتفعة، ويوجد أيضا إشغالات نتيجة قيام البعض ببيع الشاي والقهوة، وتقديم شيش للمترددين على المكان، مما أدى إلى تحويل المنطقة إلى عشوائيات ومظهر غير حضارى، والتحدث بالألفاظ غير اللائقة أمام شرفات العقارات، وأثناء تواجد السيدات والأطفال بالمكان.

وعلى الفور، تواصلت مبادرة "صوتك مسموع" مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة وحى شرق مدينة نصر، و تم نزول حملة من الحى، و رفع الباعة الجائلين والإشغالات المتواجدة بالمنطقة المذكورة وتم إنهاء أسباب الشكوى.