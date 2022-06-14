التأمين الصحى بالغربية: إجراء 650 عملية لأطفال بالنصف الأول من العام الحالى

أعلن الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحى بالغربية، فى بيان له نجاح مستشفى مبرة طنطا للتأمين الصحى، فى إجراء جراحة دقيقة لطفل بالغ من العمر 4 أيام حيث تم تحويل الطفل إلى مستشفى مبرة طنطا، لإجراء جراحة دقيقة بالبطن والأمعاء وتوفير عناية مركزة له بعد إجراء الجراحة.

وأوضح الدكتور سيد عبد السلام مدير المستشفى، أن الطفل وصل المستشفى يعانى من انسداد معوى لوجود حويصلة خلقية بالأمعاء وعلى الفور تم دخوله وحدة الحضانات بالمستشفى واستدعاء استشارى جراحة الأطفال ودخول الطفل العمليات لإجراء جراحة دقيقة بالأمعاء لاستئصال جزء من الأمعاء مع إعادة توصيل الأمعاء مرة أخرى.

وأكد مدير المستشفى خروج الطفل من العمليات بحالة جيدة وتم وضعه تحت الملاحظة بقسم الحضانات حتى خروجه بحالة جيدة من المستشفى بعد مرور 3 أيام فقط من الحجز والذى يعتبر رقما قياسيا للشفاء فى مثل هذه العمليات الدقيقة.

وفى ذات السياق أشار مدير الفرع بقيام المستشفى بإجراء ما يقرب من 650 عملية جراحية فى تخصص جراحة الأطفال خلال النصف الأول من عام 2022، ويجرى حاليا زيادة المعدلات بعد تشغيل الحضانات بالطاقة القصوى وبواقع 20 حضانة بمبرة طنطا.