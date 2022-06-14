البيئة تواصل جلسات الحوار الوطنى للتغيرات المناخية بالمحافظات

كتبت منال العيسوى

تواصل وزارة البيئة، الحوار الوطني للتغيرات المناخية، كأحد آليات خلق إهتمام وطني بموضوعات تغير المناخ لجميع الفئات من أطفال وشباب ورجال دين والإعلاميين وقادة الرأي والسياسيين.

يأتى ذلك بعد أن أطلقت الوزارة استمارة للأفراد والمؤسسات للمشاركة فى الحوار الوطني حول التغيرات المناخية ، عبر موقعها الالكترونى للوزارة، استعدادا لاستضافة مصر مؤتمر الاطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ فى دورته السابعة والعشرين.

وبدأت فروع جهاز شئون البيئة، فى كل المحافظات فى عقد ندوات ولقاءات من أجل إشراك المواطن المصري في العمل المناخي، وكذلك خلق روابط بين إستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 ، وأيضا قضية تغير المناخ بشكل عام بالمواطن البسيط في كافة ربوع مصر، والشباب والمرأة والأطفال، ليصبح المؤتمر وتغير المناخ حديث مصر كلها، حيث أنه قائم على فكرة الإستعداد ورفع الوعى، فيما يخص قضايا المناخ وخاصة لدى الفئات الأكثر تأثيرا بالمجتمع، ضمن الإستعداد لمؤتمر المناخ القادم بالمدارس و الجامعات والنقابات، من أجل خلق حالة من الحوار البناء بين كافة اطياف المجتمع .