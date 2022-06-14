البت فى الطعون على الكشوف الأولية بأسماء المرشحين لمجالس إدارة 29 نقابة اليوم

كتبت آية دعبس

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن اليوم الثلاثاء سيتم البت فى الطعون على الكشوف الأولية بأسماء المرشحين لمجالس إدارات 29 نقابة عامة.

وأوضح سعفان أنه من المقرر أن يتم إعلان الكشوف النهائية، غدا الأربعاء، على أن تجرى الانتخابات بعد غد الخميس، والتظلم من النتيجة 17 يونيو، والبت فى التظلم 18 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق 19 يونيو 2022.

وتشمل الكشوف الأولية التى سيتم البت فى الطعون عليها نقابات العاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والرى والصيد، التعليم والبحث العلمى، والبريد ، والبترول ، والخدمات الصحية ، والعلوم الصحية ، والنقل الجوي ، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج ، والإنتاج الحربي ، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.

كما تشمل نقابات العاملين بالاتصالات، والتجارة، والكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، والنقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

وأكد وزير القوي العاملة أن الوزارة حريصة على تنظيم العملية الانتخابية للمنظمات النقابية، حيث شكلت لجنة عليا مشرفة عليه برئاسته، تتابع العملية الانتخابية على مدار 24 ساعة، من خلال غرفة مركزية بديوان الوزارة، وغرف متابعة تابعة لها بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة.