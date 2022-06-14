البابا تواضروس يلتقى خدام وخادمات "البحر الأحمر" ويناقش أمور الخدمة

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحر الأحمر وبرفقته بعض الآباء الكهنة، ومجموعة من خدام وخادمات الإيبارشية.

وبدأ قداسة البابا اللقاء بالصلاة ثم تعرف على القطاعات التي يخدم فيها الحضور من الخدام والخادمات، كما قدم لهم قداسته فكرة موجزة عن مركز لوجوس، الذي استضاف اللقاء، من حيث مكوناته والخدمات التي يقدمها.

وألقى قداسة البابا كلمة بعنوان "الخادم والخدمة" من خلال رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى تلميذه تيموثاوس الأصحاح الرابع.

وأشار قداسته إلى أن الخدمة: وزنة، أمانة، مسؤولية. وأن علامات الخادم هي: شاهد صحيح للمسيح، معلم قوي عن المسيح، محب عظيم لأجل المسيح.

وتحدث عن خبرات مهمة للخادم، وهي: المكان (المخدع) ، الزمان (الصلاة) ، الكيان (النضوج). أما مهارات الخادم فهي: تنظيم الوقت، التفكير المبدع، التواصل الناجح.

وألمح قداسة البابا إلى أن علامات تمتع الخادم بالخبرة هي: مفرح، ممتع الحضور، منفتح العقل، متسع القلب، متعدد الجوانب.

واستمع قداسته إلى أسئلة الحضور وأجاب عليها، وقدم لهم في الختام هدية تذكارية وحرصوا على التقاط الصور التذكارية مع قداسة البابا.