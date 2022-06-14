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البابا تواضروس الثانى يشارك بمؤتمر كهنة إيبارشية البحيرة ومطروح

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 09:56 م
البابا تواضروس الثانى يشارك بمؤتمر كهنة إيبارشية البحيرة ومطروح لقاء البابا تواضروس الثانى مع كهنة إيبارشية البحيرة
كتب: محمد الأحمدى

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ألقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الثلاثاء، محاضرة فى الحلقة الدراسية الخامسة والعشرين لمجمع كهنة إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، والتى أقيمت بكرمة سوسنة الوادى، بوادي النطرون لمدة يومين (أمس واليوم) ، تحت عنوان "الكاهن ... من أنت؟"

 

وتناول قداسة البابا فى محاضرته 3 عناصر لكنيسة الرسل بمناسبة صوم الرسل، وهي:

 

1- شعار الوحدانية. 2- عمل محبة ورحمة.  3- هدف السماء.

 

وتأمل قداسته في الآية "وَنَحْنُ جَمِيعًا نَاظِرِينَ مَجْدَ الرَّبِّ بِوَجْهٍ مَكْشُوفٍ، كَمَا في مِرْآةٍ، نَتَغَيَّرُ إِلَى تِلْكَ الصُّورَةِ عَيْنِهَا، مِنْ مَجْدٍ إِلَى مَجْدٍ، كَمَا مِنَ الرَّبِّ الرُّوحِ." (٢ كو ٣: ١٨) مشيرًا إلى أن البرقع هو عدم الايمان، أما الكاهن الناضج فصاحب وجه مكشوف أي تائب بلا خجل، وجه نقي في نظره وكلامه وأذنه. لذا فإننا نصلي قائلين: "أعط بهاءًا للإكليروس" أي نطلب لهم نقاوة داخلية + لمعان خارجي. والوجه المكشوف تعني الوجه المتطلع إلى السماء، و الوجه المكشوف يأتي من كلمة "اسهروا" أي أ = إستعداد العقل. س = سلام القلب. هـ = همة الجسد. ر = رؤية الملكوت أو الحنين للأبدية. والكاهن يري الملكوت ويشتاق له كل لحظة.

 

كيف أعيش الوجة المكشوف؟

١- خافوا الله. ٢- اعطوه مجدًا. ٣- اسجدوا لصانع السموات والأرض

 

وفي ختام اللقاء قدم الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية، ومجمع الآباء الكهنة، التهنئة لقداسة البابا بمناسبة اليوبيل الفضي لسيامته أسقفًا عامًا بإيبارشية البحيرة.

 

البابا تواضروس الثانى
البابا تواضروس الثانى

 

جانب من اللقاء لقداسة البابا مع كهنة الإيبارشية
جانب من اللقاء لقداسة البابا مع كهنة الإيبارشية

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

ايبارشيه البحيره



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